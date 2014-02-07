美国与加拿大经济指标预测--2月7日-2月14日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 2月3日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月7日(五) 1330 美国非农就业岗位(万个) 1月 增加18.5 增加7.4 民间就业岗位(万个) 增加18.5 增加8.7 制造业就业岗位(万个) 增加1.0 增加0.9 失业率 6.7% 6.7% 平均时薪 +0.2% +0.1% 每周平均工时 34.4 34.4 1330 加拿大就业变动(万人) 1月 增加2.0 减少4.59 失业率 7.1% 7.2% 就业参与率 66.4% 66.4% 1530 美国ECRI经济领先指标 1月31日当周 -- 133.8 2000 美国消费者信贷(亿美元) 12月 增加120.0 增加123.2 2月10日当周 2月10日(一) 暂无重要数据 2月11日(二) 1230 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 1月 -- 93.9 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月8日当周 -- +0.3% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月8日当周 -- +2.7% 1500 美国批发(趸售)库存 12月 +0.6% +0.5% 趸售销售 +0.7% +1.0% 2月12日(三) 1200 美国抵押贷款市场指数 2月7日当周 -- 405.2 再融资指数 -- 1,693.2 1900 美国联邦预算(亿美元) 1月 -- 盈余532 2月13日(四) 1330 加拿大新屋价格(较前月) 12月 -- 持平 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月8日当周 -- 33.1 四周均值(万人) -- 33.4 续请失业金人数(万人) 2月1日当周 -- 296.4 1330 美国零售销售(较前月) 1月 +0.3% +0.2% 扣除汽车零售销售(较前月) +0.3% +0.7% 1500 美国企业库存 12月 +0.5% +0.4% 2月14日(五) 1330 美国进口价格 1月 +0.1% 持平 出口价格 +0.1% +0.4% 1330 加拿大制造业销售(较前月) 12月 -- +1.0% 1415 美国工业生产(较前月) 1月 +0.3% +0.3% 制造业产出(较前月) +0.2% +0.4% 产能利用率 79.3% 79.2% 1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 2月初值 -- 81.2 现况指数 -- 96.8 预期指数 -- 71.2 1530 美国ECRI经济领先指标 2月7日当周 -- -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 [ECI/TWCN (整理 戴素萍 审校 徐文焰)