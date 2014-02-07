澳新经济指标预测--2月7日-2月14日****

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 2月3日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月7日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月10日当周 2月10日(一) 0200 新西兰央行海外持仓 1月 +63.4% 2月11日(二) 0030 澳洲企业现况指数 1月 -- 正4 企业信心指数 -- 正6 0030 澳洲房价指数 第四季 -- +1.9% 澳洲房屋融资 12月 -- +1.1% 投资房屋融资 -- +1.5% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 1月 -- +0.6% (较上年同期) -- +5.5% 2月11-12日 2330 澳洲消费者信心 2月 -- -1.7% 2月12日(三) 暂无重要经济数据公布。 2月13日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 1月 -- 减少2.26 失业率 -- 5.8% 就业参与率 -- 64.6% 2145 新西兰食品价格指数 1月 -- -0.1% 2月14日(五) 暂无重要经济数据公布。(完)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT