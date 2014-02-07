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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 08:02 BJT

****澳新经济指标预测--2月7日-2月14日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    2月3日当周
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段        预估值      前值
    
    2月7日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    2月10日当周
    
    2月10日(一)
    0200  新西兰央行海外持仓                               1月                    +63.4%
       
    2月11日(二)
    0030  澳洲企业现况指数                                 1月             --        正4
              企业信心指数                                                 --        正6
    0030  澳洲房价指数                                    第四季           --      +1.9%
          澳洲房屋融资                                     12月            --      +1.1%
              投资房屋融资                                                 --      +1.5%
    2145  新西兰电子卡零售销售(较前月)                     1月             --      +0.6%
                              (较上年同期)                                 --      +5.5%

    2月11-12日
    2330  澳洲消费者信心                                   2月             --      -1.7%
        
    2月12日(三)
    暂无重要经济数据公布。
    
    2月13日(四)
    0030  澳洲就业人数(万人)                               1月             --   减少2.26
          失业率                                                           --       5.8%
          就业参与率                                                       --      64.6%
    2145  新西兰食品价格指数                               1月             --      -0.1%
    
    2月14日(五)
    暂无重要经济数据公布。(完)
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