《中国报摘》--中国证券报2月7日

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
* 头版头条:
--综合多家市场机构对宏观经济数据的预测，1月中国CPI(居民消费价格指数)同比涨幅可能不超过2.3%。分析人士认为，暖冬和肉价回落等因素减缓物价季节性上涨压力，而生产资料价格通缩压力相当明显。
* 其他:
--据商务部监测，正月初一至初七（1月31日-2月6日），全国零售和餐饮企业实现销售额约6,107亿元人民币，比去年春节黄金周增长13.3%。
--国家发改委价格监测中心徐连仲表示，从发展来看，中国农产品供求关系将继续保持紧平衡，未来采取有效措施，保持农产品价格的基本平稳是政府价格监管和调控工作的重要内容。
--中金黄金 发布2013年度业绩预警公告，受2013年黄金价格低迷影响，预计公司2013年全年净利润下滑幅度约为60%左右。
--咨询机构IHS Automotive发布最新报告预计，2014年全球电动车和插电混合动力汽车的产量有望增长67%至40.3万辆，增幅较2013年的44%进一步上升。相比之下，该机构预期今年全球汽车总产量增幅仅为3.6%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT