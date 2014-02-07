《美债周五展望》公债收益率上涨，1月非农就业报告料转强

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容略有调整)

* 公债收益率上涨，投资人在周五非农就业报告前持谨慎态度

* 欧洲央行维持利率不变，德债下跌拉低美债

* 美联储买入12.5亿美元2040-2043年到期公债

* 财政部将标售840亿美元三个月和六个月国库券

路透纽约2月6日 - 美国公债收益率周四升至一周高位，因投资人为周五倍受关注的1月非农就业报告作准备，市场预期1月就业岗位增幅将高于12月意外疲弱的水平。

公债收益率在过去一个月下跌，因持续疲弱的经济数据令人对美国经济复苏力道感到担心，且对新兴市场经济体的担忧已导致投资人从新兴市场撤资，买入美国公债避险。

但如果非农就业和其他数据从近期疲势中反弹，使美国联邦储备理事会(美联储/FED)能够维持在缩减购债的轨道之上，且如果新兴市场的波动性下降，美国公债收益率将可能再次攀升，交易商对此保持警惕。

“我们将继续看到投资人在资金撤离新兴市场忧虑引发的避险买需，和美联储放慢购债步伐的事实之间进行权衡，”Guggenheim Partners公债交易部董事总经理Jason Rogan说。

指标10年期公债 价格跌10/32，收益率报2.71%。该收益率从年初触及的逾3%回落，且周一跌至11月1日来最低的2.57%。

路透访问的101位分析师预估中值为，1月非农就业岗位料增加18.5万个。一些交易商的预估值较低，为大约16-17万个。

周四数据显示上周初请失业金人数降幅大于预期，提升就业市场前景和整体经济。

其他数据显示美国12月贸易逆差扩大，因出口下降，如果这情况在1月持续，将可能拖累今年首季经济成长。

美联储上周宣布将月度购债规模减少100亿美元，至650亿美元。市场预期如果经济继续温和成长，美联储将继续采取每月100亿美元的缩减步伐。

美联储买入12.5亿美元2040-2043年到期公债。其周五将买入5-7.5亿美元2024-2031年到期公债。

稍早欧洲央行总裁德拉吉未有暗示将马上放宽货币政策，令德债下跌，美债也一起下滑。

欧洲央行维持指标利率在纪录低位不变，但承认新兴市场动荡可能伤及欧元区经济，这令市场警惕该央行可能在3月有所动作。

**国库券发行规模急增**

国库券收益率周四也跳涨，此前财政部表示，下周将标售840亿美元新的三个月和六个月国库券，规模远高于许多人的预期。

在政府周六重新设定借款上限前，财政部一直在减少短债发行，因财政部受到限制，不能为非即时支出发行债券。在此之后预计供应将增加，因面临更高的季节性现金需求，包括支付退税款。

但如果国会推迟上调举债上限，部份短债需求将可能下降。美国财政部长杰克卢表示，政府可利用会计方法令举债额度到2月底才用尽。

“政府在2月8日将重新设定借款上限，财政部很可能不想在本月稍晚发行过多的债券，”道明证券短期利率交易部主管Kenneth Silliman说。

下周一财政部将标售420亿美元三个月国库券和420亿美元六个月国库券。下周一，财政部还将发售500亿美元现金管理券。

三个月国库券 收益率升至0.08%高位，此为12月31日来最高。六个月国库券 收益率也升至0.08%，为1月9日来最高。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]