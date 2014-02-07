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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 08:19 BJT

中美贸易：转基因争端悬而未决，中国本周弃购四批美国玉米

路透芝加哥2月6日 - 美国政府数据周四显示，由于有关未经批准转基因品种的争端悬而未决，中国进口商本周弃购了四批美国玉米船货，此前在上周还有一批船货转运至越南。

美国农业部通过每日通报系统证实，中国在本销售年度共弃购22万吨美国玉米。

美国农业部在周四发布的一周出口销售报告中称，在12月19日止当周，据报发往中国的63,127吨玉米转运往越南。近几周据报还有其他船货转往日本、韩国和西班牙。

中国自11月以来已经拒收逾60万吨美国玉米，因其中含有先正达(Syngenta) 研发的MIR 162品种。中国尚未批准进口该品种。

不过，尽管中国需求下滑，其他买家则加速购入美国玉米，因玉米价格仍接近近期创下的三年半低点。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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