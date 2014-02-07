中美贸易：转基因争端悬而未决，中国本周弃购四批美国玉米

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透芝加哥2月6日 - 美国政府数据周四显示，由于有关未经批准转基因品种的争端悬而未决，中国进口商本周弃购了四批美国玉米船货，此前在上周还有一批船货转运至越南。
美国农业部通过每日通报系统证实，中国在本销售年度共弃购22万吨美国玉米。
美国农业部在周四发布的一周出口销售报告中称，在12月19日止当周，据报发往中国的63,127吨玉米转运往越南。近几周据报还有其他船货转往日本、韩国和西班牙。
中国自11月以来已经拒收逾60万吨美国玉米，因其中含有先正达(Syngenta) 研发的MIR 162品种。中国尚未批准进口该品种。
不过，尽管中国需求下滑，其他买家则加速购入美国玉米，因玉米价格仍接近近期创下的三年半低点。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT