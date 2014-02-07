《香港报摘》--经济日报2月7日

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
* 头版头条：
--对于市场忧虑澳门赌场贵宾厅业务增长放缓，一家牌主公司的消息表示，2月首五日的表现强劲。
* 其他：
--和黄 就屈臣氏集团的策略评估完成后，若建议分拆上市，香港必定有份成为上市地。
--立法会金融服务界议员张华峰表示，正争取证监会放宽对经纪行新股孖展借贷额外资金的要求，以增加小经纪的财务灵活性，多做生意。
--澳博控股 与eGame Solutions订立合资企业协议，成立合资企业公司，以成为数间国家特定经营彩票业务的经营公司之控股公司。
--新鸿基地产 旗下新意网 公布，截至去年12月底止六个月纯利2.23亿港元，按年增长21.5%；收益增12.5%至4.16亿港元，主要受惠数据中心业务进一步增长。（完）
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT