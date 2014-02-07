《香港报摘》--经济日报2月7日

* 头版头条：

--对于市场忧虑澳门赌场贵宾厅业务增长放缓，一家牌主公司的消息表示，2月首五日的表现强劲。

* 其他：

--和黄 就屈臣氏集团的策略评估完成后，若建议分拆上市，香港必定有份成为上市地。

--立法会金融服务界议员张华峰表示，正争取证监会放宽对经纪行新股孖展借贷额外资金的要求，以增加小经纪的财务灵活性，多做生意。

--澳博控股 与eGame Solutions订立合资企业协议，成立合资企业公司，以成为数间国家特定经营彩票业务的经营公司之控股公司。

--新鸿基地产 旗下新意网 公布，截至去年12月底止六个月纯利2.23亿港元，按年增长21.5%；收益增12.5%至4.16亿港元，主要受惠数据中心业务进一步增长。（完）

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