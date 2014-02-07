中国经济：春节长假零售和餐饮实现销售6,107亿元，同比增13.3%

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透上海2月7日 - 中国农历春节长假刚结束，商务部就公布最新统计数据，在正月初一至初七（1月31日至2月6日）长假期间，全国零售和餐饮企业实现销售额约6,107亿元人民币，比去年春节黄金周增长13.3%。
商务部指出，春节期间，各地吃穿用商品热销，经济实惠型商品尤其受青睐，电子信息产品、金银珠宝等消费升级商品销售也呈现较快增长态势。价格实惠、包装简单的年货商品销售旺盛，高档礼品销售明显下滑。
利用腾讯 旗下微信、QQ等即时通信工具拜年成为今年春节的新宠，除夕夜微信发送量是去年同期的两倍，高峰时段平均每分钟有1,000万条信息发出。
春节期间，各地生活必需品市场价格总体稳定。粮食价格保持平稳，食用油价格稳中略降，肉类价格小幅上涨，其中猪肉价格较节前一周上涨0.5%，牛肉价格上涨0.2%。禽蛋价格基本平稳，蔬菜价格则有所上涨，18种蔬菜平均价格较节前一周上涨4.3%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT