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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 08:12 BJT

中国经济：春节长假零售和餐饮实现销售6,107亿元，同比增13.3%

路透上海2月7日 - 中国农历春节长假刚结束，商务部就公布最新统计数据，在正月初一至初七（1月31日至2月6日）长假期间，全国零售和餐饮企业实现销售额约6,107亿元人民币，比去年春节黄金周增长13.3%。

商务部指出，春节期间，各地吃穿用商品热销，经济实惠型商品尤其受青睐，电子信息产品、金银珠宝等消费升级商品销售也呈现较快增长态势。价格实惠、包装简单的年货商品销售旺盛，高档礼品销售明显下滑。

利用腾讯 旗下微信、QQ等即时通信工具拜年成为今年春节的新宠，除夕夜微信发送量是去年同期的两倍，高峰时段平均每分钟有1,000万条信息发出。

春节期间，各地生活必需品市场价格总体稳定。粮食价格保持平稳，食用油价格稳中略降，肉类价格小幅上涨，其中猪肉价格较节前一周上涨0.5%，牛肉价格上涨0.2%。禽蛋价格基本平稳，蔬菜价格则有所上涨，18种蔬菜平均价格较节前一周上涨4.3%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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