《新兴市场重要经济事件预告》--2月7日-2月14日

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
(除特别说明外，均为GMT时间)
2月7日(五)
新德里--2014年第14届德里可持续发展峰会(至2月8日)。亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦将与会。
2月10日(一)
暂无重要经济事件
2月11日(二)
布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策委员会会议。
2月12日(三)
暂无重要经济事件
2月13日(四)
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。
雅加达--印尼央行举行管理委员会会议。
利马--秘鲁央行宣布利率决定(2300)。
2月14日(五)
暂无重要经济事件
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT