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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 08:14 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--2月7日-2月14日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月7日(五)

新德里--2014年第14届德里可持续发展峰会(至2月8日)。亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦将与会。

2月10日(一)

暂无重要经济事件

2月11日(二)

布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策委员会会议。

2月12日(三)

暂无重要经济事件

2月13日(四)

首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。

雅加达--印尼央行举行管理委员会会议。

利马--秘鲁央行宣布利率决定(2300)。

2月14日(五)

暂无重要经济事件

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

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中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 戴素萍)
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