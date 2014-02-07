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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 08:14 BJT

《香港报摘》--信报2月7日

* 头版头条：

--多只地产股股价平均较每股资产净值低40%，跌至2011年底水平，恒隆集团 于过去8个月斥逾25亿港元增持约1亿股恒隆地产 股份，可惜账面蚀3.6亿港元。

* 其他：

--中电 总裁潘伟贤于立法会会议上透露，计划今年向中国有关部门提出于深圳兴建天然气站的申请；此外，公司与大亚湾核电厂已达成协议，未来五年供港核电量可增加约一成，使大亚湾核电厂供港比例升至八成。

--阿里巴巴IPO-ALIB.N表明无意借壳上市，早前获阿里巴巴入股的中信21世纪 急泻24%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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