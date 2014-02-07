《香港报摘》--信报2月7日

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
* 头版头条：
--多只地产股股价平均较每股资产净值低40%，跌至2011年底水平，恒隆集团 于过去8个月斥逾25亿港元增持约1亿股恒隆地产 股份，可惜账面蚀3.6亿港元。
* 其他：
--中电 总裁潘伟贤于立法会会议上透露，计划今年向中国有关部门提出于深圳兴建天然气站的申请；此外，公司与大亚湾核电厂已达成协议，未来五年供港核电量可增加约一成，使大亚湾核电厂供港比例升至八成。
--阿里巴巴IPO-ALIB.N表明无意借壳上市，早前获阿里巴巴入股的中信21世纪 急泻24%。（完）
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT