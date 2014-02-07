美股业绩：美国线上营收超出预期，广告销售跳升

路透2月7日 - 美国线上(America Online) 周四公布季度营收大涨13%，表现好于预期，因广告销售走高。美国线上表示，这是10年来最好的业绩成长。

美国线上已将业务重心转回到通过各品牌获得广告收入之上，包括锁定三个领域的数字广告成长：视频、移动以及“程式运算购买广告”(programmatic buying)。美国线上在试着减少对拨接上网服务的依赖。

“我们的投资正在起到效果。”执行长Tim Armstrong在一次访谈中表示。

广告收入大幅增长了23%至5.07亿美元，因第三方网络的强劲增长，其中包括近期收购的视频广告平台Adap.tv。去年美国线上以4.05亿美元收购了Adap.tv。

相比之下，雅虎 来自显示广告的营收下跌6%，因广告价格偏低。

美国线上第四季总营收为6.79亿美元，高于汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的6.558亿美元。

公司净利增至3,600万美元，或每股0.43美元，去年同期为3,570万美元，或每股0.41美元。