美股业绩：美国线上营收超出预期，广告销售跳升

标题新闻：截至4月18日当周美国货币市场基金资产减少107.8亿美元，至2.605万亿美元-iMoneyNet
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路透2月7日 - 美国线上(America Online) 周四公布季度营收大涨13%，表现好于预期，因广告销售走高。美国线上表示，这是10年来最好的业绩成长。
美国线上已将业务重心转回到通过各品牌获得广告收入之上，包括锁定三个领域的数字广告成长：视频、移动以及“程式运算购买广告”(programmatic buying)。美国线上在试着减少对拨接上网服务的依赖。
“我们的投资正在起到效果。”执行长Tim Armstrong在一次访谈中表示。
广告收入大幅增长了23%至5.07亿美元，因第三方网络的强劲增长，其中包括近期收购的视频广告平台Adap.tv。去年美国线上以4.05亿美元收购了Adap.tv。
相比之下，雅虎 来自显示广告的营收下跌6%，因广告价格偏低。
美国线上第四季总营收为6.79亿美元，高于汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的6.558亿美元。
公司净利增至3,600万美元，或每股0.43美元，去年同期为3,570万美元，或每股0.41美元。
扣除特殊项目的获利为每股0.64美元，高于汤森路透I/B/E/S分析师平均预期的0.60美元。(完) (编译 洪曦;审校 张明钧)
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