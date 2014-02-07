重发-《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月7日

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
(重发以修正格式)
路透香港2月7日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。（1美元=7.7585港元 ）
美股道琼工业指数 周四收高188.3点，或1.22%，报15,628.53点。因一周初请失业金人数下降，增强投资者对于美国经济的信心。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 152.610 1.98 27119 11.840 1.55 中国铝业 8.930 2.29 30024 2.771 1.14 中国移动 47.350 1.05 200022 73.473 1.34 中国人寿 39.860 1.50 38319 20.617 1.31 中石油 96.970 1.06 39434 7.523 1.26 中石化 74.980 -1.43 162329 5.817 -1.90 汇丰控股 51.560 0.86 1497995 80.006 1.59 中电信 46.180 2.71 17423 3.583 1.50 中国联通 13.350 3.65 224835 10.358 1.55 兖州煤业 7.870 4.93 80538 6.106 2.11 华能国际 34.880 -1.33 6652 6.765 0.83 南方航空 16.190 -1.16 12140 2.512 1.71 东方航空 16.020 -0.31 6489 2.486 1.46 中芯国际 5.100 1.59 23652 0.791 -1.08（完）
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT