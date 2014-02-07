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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 08:17 BJT

重发-《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月7日

(重发以修正格式)

路透香港2月7日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。（1美元=7.7585港元 ）

美股道琼工业指数 周四收高188.3点，或1.22%，报15,628.53点。因一周初请失业金人数下降，增强投资者对于美国经济的信心。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 152.610 1.98 27119 11.840 1.55 中国铝业 8.930 2.29 30024 2.771 1.14 中国移动 47.350 1.05 200022 73.473 1.34 中国人寿 39.860 1.50 38319 20.617 1.31 中石油 96.970 1.06 39434 7.523 1.26 中石化 74.980 -1.43 162329 5.817 -1.90 汇丰控股 51.560 0.86 1497995 80.006 1.59 中电信 46.180 2.71 17423 3.583 1.50 中国联通 13.350 3.65 224835 10.358 1.55 兖州煤业 7.870 4.93 80538 6.106 2.11 华能国际 34.880 -1.33 6652 6.765 0.83 南方航空 16.190 -1.16 12140 2.512 1.71 东方航空 16.020 -0.31 6489 2.486 1.46 中芯国际 5.100 1.59 23652 0.791 -1.08（完）
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