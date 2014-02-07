《全球重要经济事件一览表》--2月7日-2月14日

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
(除特别说明外，均为GMT时间)
2月7日(五)
英国考文垂--Warwick 2014年经济峰会(至2月日9)。世界银行前副总裁Ian Goldin将发表演说。
都柏林--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在国际及欧洲事务学院发表演说(1000)。
伦敦--希腊央行总裁普罗沃普洛斯(George Provopoulos)发表演说。主题为“希腊金融危机：从脱离危机到复苏”(1030)。
***都柏林--爱尔兰财长Michael Noonan在欧洲记者协会讲话(1300)。
蒙特利尔--加拿大央行副总裁麦克勒姆以“弹性通胀目标，以及良性和恶性通膨趋缓”为题发表讲话(2025)。
2月8日(六)
罗马--ASSIOM FOREX举办的第20届金融市场运营者年度大会。(至2月9日)。意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)将发表演说。
2月10日(一)
***萨德伯里--加拿大央行副总裁穆雷讲话(1735)。
2月11日(二)
伦敦--Fathom Consulting货币政策论坛。前英国央行货币政策委员会前任委员朱利亚斯(DeAnne Julius)、吉弗(John Gieve)、森坦斯(Andrew Sentance)将与会出席(0900)。
美国纽华克--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在德拉瓦大学主办的一场活动中，就经济前景发表演说(1400)。
美国史丹福--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表演说，主题为“金融稳定之路”(0100)。
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在国会金融服务委员会提供关于美国经济和货币政策的证词(1500)。
2月12日(三)
美国圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在纽约就经济前景发表演说(1335)。
斯德哥尔摩--瑞典央行货币政策会议(至2月13日)。
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定。
2月13日(四)
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)参与一个金融市场动态研讨会(0125)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)向成员发表年度讲话(1700)。
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定。
华盛顿--美联储主席叶伦在参议院金融委员会提供关于美国经济和货币政策的证词(1530)。
2月14日(五)
***悉尼--澳洲央行助理总裁肯特(Christopher Kent)于悉尼在一组织发表讲话。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 王洋)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT