金砖国家：2月6日股汇市收盘纵览

路透2月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月6日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨1.44%，至929.80点。

中国股市及汇市休市

香港股市：从七个月低点反弹收高，投资者等待中国股市恢复交易

============================================================================

拉美股市：周四上扬，美国优于预期的经济数据，使得投资人乐观看待周五将发布的关键就业数据，纾缓美国经济放缓的疑虑。MSCI拉美股指 涨2.96%至2,925.13点。巴西Bovespa指标股指 涨2.39%至47,738.09点。

拉美汇市：拉美货币上扬，因美国数据强劲提振投资者人气。

============================================================================

南非股市：收高逾1%；Investec 表明考虑出脱表现不佳的抵押业务后，股价劲扬4.1%。Top-40绩优股指数 涨1.24%至40,465.00点；综合指数 涨1.14%至44,985.34点。

南非汇市：兰特兑美元上涨，但交易商称罢工和示威仍令市场承压

============================================================================

印度股市：连两日微幅收高，持续受200日移动均线所支撑，ITC等绩优股因低接买盘而反弹。指标BSE指数 涨0.25%至20,310.74点，NSE指数 涨0.23%至6,036.30点。

印度汇市：卢比创逾一周来最大涨幅；政府取消标售1,500亿卢比债券，令市场看好财政赤字受到抑制，但在美国就业数据出炉前，场内仍弥漫谨慎气息。卢比兑美元 收在62.3650/3750，周二收在62.57/58。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 升至1,332.120点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.48%至721.44点。