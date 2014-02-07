金砖国家：2月6日股汇市收盘纵览

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透2月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月6日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨1.44%，至929.80点。
中国股市及汇市休市
香港股市：从七个月低点反弹收高，投资者等待中国股市恢复交易
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拉美股市：周四上扬，美国优于预期的经济数据，使得投资人乐观看待周五将发布的关键就业数据，纾缓美国经济放缓的疑虑。MSCI拉美股指 涨2.96%至2,925.13点。巴西Bovespa指标股指 涨2.39%至47,738.09点。
拉美汇市：拉美货币上扬，因美国数据强劲提振投资者人气。
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南非股市：收高逾1%；Investec 表明考虑出脱表现不佳的抵押业务后，股价劲扬4.1%。Top-40绩优股指数 涨1.24%至40,465.00点；综合指数 涨1.14%至44,985.34点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，但交易商称罢工和示威仍令市场承压
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印度股市：连两日微幅收高，持续受200日移动均线所支撑，ITC等绩优股因低接买盘而反弹。指标BSE指数 涨0.25%至20,310.74点，NSE指数 涨0.23%至6,036.30点。
印度汇市：卢比创逾一周来最大涨幅；政府取消标售1,500亿卢比债券，令市场看好财政赤字受到抑制，但在美国就业数据出炉前，场内仍弥漫谨慎气息。卢比兑美元 收在62.3650/3750，周二收在62.57/58。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 升至1,332.120点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.48%至721.44点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.58%至34.6940卢布；卢布兑欧元 升0.12%至47.1700卢布。(完) (整理 龚芳；审校 王洋)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT