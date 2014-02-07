澳洲央行：预期利率在未来一段时间保持稳定；提升经济与通胀预测

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
“鉴于薪资成长放缓，以及国内成本压力有限的情况更加普遍，显示之后基础通胀料将下滑至更接近2.5%，”澳洲央行表示。
“在预期期间内，通胀料将与2-3%目标相符。”
澳元兑美元在2013年贬值约14%，从平价上方跌至不到0.90美元。这部分是因为澳洲央行长久来口头喊话拉低汇价，同时美联储开始缩减其买债规模所致。
澳洲央行表示，现在就说见到澳元最近跌势的效应还太早了，但预期贸易业将在来年受惠于较低的汇价。澳洲央行已舍弃澳元高企令人不安的说法。
“委员会将持续评估前景并在必要时调整政策，以促进需求持续成长，以及通胀结果与一段时间的通胀目标相符，”央行总结道。(完) (编译 张涛/洪曦/朱晓军/戴素萍/李婷仪)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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