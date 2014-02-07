澳洲央行：预期利率在未来一段时间保持稳定；提升经济与通胀预测

“鉴于薪资成长放缓，以及国内成本压力有限的情况更加普遍，显示之后基础通胀料将下滑至更接近2.5%，”澳洲央行表示。

“在预期期间内，通胀料将与2-3%目标相符。”

澳元兑美元在2013年贬值约14%，从平价上方跌至不到0.90美元。这部分是因为澳洲央行长久来口头喊话拉低汇价，同时美联储开始缩减其买债规模所致。

澳洲央行表示，现在就说见到澳元最近跌势的效应还太早了，但预期贸易业将在来年受惠于较低的汇价。澳洲央行已舍弃澳元高企令人不安的说法。