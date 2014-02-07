《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月7日

*工商时报：

--政府基金周四在台股一开盘就出手，稳住电子和金融权值股，让台股顺利站回半年线。四大基金表示，虽然买的不多，但开盘点火已扮演提神角色，相信在两岸事务首长会议“王张会”等两岸利多题材相继上演后，外资会后悔卖了这么多。

--鼓励公公并，金管会将送出胡萝卜。据知情人士指出，财政部与金管会两大部会不仅已对推动公公并有共识，金管会还将为此送出胡萝卜给响应的大型行库，据透露，金管会主委曾铭宗不仅已亲自出马会见主要的大型行库工会理事长，并保证三年内不裁员，同时优先放行新种业务申请。

--据悉，财政部将向江揆报告财政健全方案，拟启动开征能源税，检讨营业税、综所税、两税合一、不动产交易所得税等五大税制总体检。财金高层表示，台湾租税负担仅12.6%，堪称全球最低，税制已到非检讨不可地步。

--马年开春，海运界两大龙头长荣 集团副总裁谢志坚与阳明海运 董事长卢峰海指出，欧美产业已经调整得差不多了，今年全球景气好转，货柜船运市场会优于去年；另外，美国量化宽松(QE)退场可避免热钱炒作油价，加上美国页岩油供给量增加，今年油价和去年相比只会低不会高。

*经济日报：

--外资连三个交易日卖超台股近800亿台币，引起台湾中央银行强烈关注。据了解，央行这二天已主动向外资询问，表达“不进场买股，得立即汇出”的立场；外资则多回应将换股操作，继续投资台股。对于外资的说法，央行强调，仍将持续监控热钱动态。

--金管会研拟放宽股票投资人借券规定，将目前投资人只能向券商借券的“单向”，改为“双向”也可将券出借给券商，或让散户加入借券中心，让券商的券源增加，以利开放“先卖后买”现股当冲措施

--国票金控 并购京城银行 有谱。消息来源指出，国票金已完成实地查核，预计3月7日的董事会上讨论京城银并购案；为此，国票金周五下午特地举办会前会，说明查核结果，争取董监事的认同。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。