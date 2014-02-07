全球金市：金价周线可望再录得上涨，美就业报告为关注焦点

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
美国上周初请失业金人数下滑程度超越预期，擦亮劳动力市场及整体经济前景。不过周四另一数据显示美国12月出口减少，略为掩盖了这个乐观的消息。
市场现等待美国非农就业数据来评估经济状况，该数字有可能会影响到美联储缩减刺激计划的节奏。
中国市场在新年长假后重启交易，可能给现货市场带来提振。
伊斯坦布尔黄金交易所数据显示，土耳其里拉骤跌和全球金价上涨，遏制了1月份土耳其对黄金的需求，让该国当月黄金进口量下跌了超过80%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/洪曦; 审校 张涛/张明钧)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT