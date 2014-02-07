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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 08:48 BJT

全球金市：金价周线可望再录得上涨，美就业报告为关注焦点

美国上周初请失业金人数下滑程度超越预期，擦亮劳动力市场及整体经济前景。不过周四另一数据显示美国12月出口减少，略为掩盖了这个乐观的消息。

市场现等待美国非农就业数据来评估经济状况，该数字有可能会影响到美联储缩减刺激计划的节奏。

中国市场在新年长假后重启交易，可能给现货市场带来提振。

伊斯坦布尔黄金交易所数据显示，土耳其里拉骤跌和全球金价上涨，遏制了1月份土耳其对黄金的需求，让该国当月黄金进口量下跌了超过80%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/洪曦; 审校 张涛/张明钧)
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