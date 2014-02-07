《中国报摘》--其他报纸重要消息2月7日

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
**上海证券报**
--中国证券登记结算公司发布证券账户管理规则征求意见稿，新增了多层次证券账户架构，即投资者证券总账户作为记载投资者证券持有及变动总体情况的证券总账户，现有沪A、深A等证券账户，作为记载投资者参与单个交易场所及投资特定交易品种的具体情况的证券子账户。
--上海建工 公告称，全资子公司建工房产以35.2亿元人民币竞得奥和房产100%股权，后者名下主要资产为南京奥体新城B3存量地块。
**人民日报**
--据腾讯 微信团队提供的数据，除夕到大年初一(1月30日-1月31日)16时，参与抢红包的用户超过500万，总计抢红包7,500万次以上，平均每分钟有近万个红包被领取。
--据交通运输部统计，1月31日至2月6日春节长假期间，全国道路水路共安全运送旅客4.43亿人次。其中道路运输4.33亿人次，同比增长5%；水路运输991.2万人次，同比增长12.8%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT