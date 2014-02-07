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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 08:50 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月7日

**上海证券报**

--中国证券登记结算公司发布证券账户管理规则征求意见稿，新增了多层次证券账户架构，即投资者证券总账户作为记载投资者证券持有及变动总体情况的证券总账户，现有沪A、深A等证券账户，作为记载投资者参与单个交易场所及投资特定交易品种的具体情况的证券子账户。

--上海建工 公告称，全资子公司建工房产以35.2亿元人民币竞得奥和房产100%股权，后者名下主要资产为南京奥体新城B3存量地块。

**人民日报**

--据腾讯 微信团队提供的数据，除夕到大年初一(1月30日-1月31日)16时，参与抢红包的用户超过500万，总计抢红包7,500万次以上，平均每分钟有近万个红包被领取。

--据交通运输部统计，1月31日至2月6日春节长假期间，全国道路水路共安全运送旅客4.43亿人次。其中道路运输4.33亿人次，同比增长5%；水路运输991.2万人次，同比增长12.8%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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