港报财经评论：美债息的异常讯号--信报2月7日

美债息的异常讯号/ 习广思

1月金融市场混乱，新兴市场动荡之时，有人认为央行可能再联手救市。救市救亡的思维植入脑袋之中，但只要一看三大主要央行的说法，就知道大家是自己顾自己居多。想联储局减慢放水?芝加哥储行总裁Charles Evans话，美国经济急放缓或通胀意外急升，才暂停或加快收水步伐。日本央行话，有必要时调整政策，惹来市场对加码放水的憧憬。但不要忘记，日本放水由头到尾只是为自己实现2%通胀目标。对欧洲央行减息的期待，一样是有危必放水的思维，但最终德拉吉维持利率不变，留番少少筹码。新兴市场面对的资金及经济风险，看来最终只能自救。

中国内地A股复市，经过1月份的惨淡，市场期待A股在2月弹升，一来A股在2月升多跌少，二来两会在即，随时有炒作政策憧憬的机会。中资股下跌至此，无疑再跌风险减低，但拖累股市的主因是银行水紧、信托违约两大风险，在两者都未有改善的情况下，恐怕中资股仍是有弹无升。另一方面，大市将踏入业绩期，主要中资蓝筹股盈利难有突出表现，皆因都属“旧经济”公司；相反，惊喜来自一批中小型企业居多，股市跌稳后，寻宝、炒作格局仍将继续。港股逐步寻底后，昨日初步跌稳。恒指反弹力弱，收报21,423点。大市全日成交额583亿港元，沽空比率高达12.2%。腾讯 成为空军的主要目标。尽管濠赌股大反弹，相信即将公布的农历新年数据不会太差，惟股价先弹，到数据公布时，好消息已经折现，恐怕濠赌股调整未完。

指数表现虽弱，但中资金融股跌稳，煤炭、水泥及航运股均有明显反弹，可惜弱股反弹不足以带动大市回升。投资者宜先等科网、濠赌两大强势板块跌定后再入市。美国市场方面，美国联储局缩减买债，在去年12月底及1月底2次议息后都做了相同决定。1月底的议息结果，两个重要的讯息分别是：（1）联储局维持缩减买债步伐，对经济情况仍感安心；（2）委员会全数通过再缩减买债100亿美元，在去年12月底反对的波士顿联邦储备银行总裁Eric Rosengren在会后讲话，现时没有信心终止任何货币政策，同意继续以每次100亿美元的步伐来缩减买债，但不能再加快。这情况意味着美国收水步伐未变。(B01)

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欧罗应跌不跌/ 苏子

上周五欧罗兑美元以大阴烛跌破1.35美元心理关口收市后，连日来的高低波幅只有80点子，陷入窄幅争持的局面。市场未见在本周早段趁机把欧罗兑美元汇价进一步推低至去年11月22日的1.3426美元低位，反映大户们暂时并没有兴趣采取大举狙击欧罗兑美元的策略。仍未知悉欧洲央行会否因为上周公布疲弱的通胀数据而真的如一些投行分析员所料般再次把利率突然下调。但从本周早段欧罗兑美元相对平静的表现来看，估计央行宣布减息的可能性不高。如预期正确，则昨晚欧罗兑美元已几可肯定可以回复上升的动力，并返回10天SMA阻力以上收市。

但若然央行意外地宣布减息，那便要注意减息后的欧罗兑美元能否大幅下跌至1.34美元关口以下收市了；倘若汇价的跌势只属昙花一现，到最后收市时已逐步回升至1.35美元心理关口附近的话，预料汇价或在坏消息尽出后，将吸引不少相信欧罗区经济复苏步伐可以加快的投资者采取趁低吸纳的策略!如真的出现此情况，将反映欧罗汇价的市底其实非常强劲，其走势并非如市场上一众散户投资者看得那么悲观，故小心欧罗兑美元在出现应跌而不跌的走势后，或会来个反高潮，最终将向上突破去年的1.3893美元高位。

欧罗兑日圆的走势与市场的避险情绪存有较高的相关性。近日市场避险情绪高涨，因此拖累欧罗兑日圆大幅走低，汇价在本周初失守100天SMA关键支持后，虽然能以大阴烛低收，但翌日汇价却成功止跌回升，未见进一步往下寻底；与此同时，市场的避险情绪亦有所缓和。可惜欧罗兑日圆的反弹高位却一直受制于100天SMA阻力，故目前欧罗兑日圆仍未脱离危险期!稍后市场的避险情绪若能明显回落，届时欧罗兑日圆才有望返回100天SMA阻力以上波动，摆脱近期的大弱势；否则投资者小心汇价仍存在再破关而下的风险及考验200天SMA支持的可能性。(B14)