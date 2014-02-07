港报财经评论：淘价值股须大市配合--经济日报2月7日

淘价值股须大市配合/ 林瑞芬

股市有落有起，昨日港股表现总算勉强符合，收报21,423，反弹153点；大市成交额仅583亿港元。以周二及周三累计跌近800点比较，弹得153点确不理想。人心疲弱无法子，阴阳烛图出现身怀六甲，待变的图表形态，变靓些还是变丑些，还看中、美股市。惟望A股复市不跟外围滚落去；而周四晚美股又企定，那今日港股反弹或可以快攻式。技术上，由于中期调整浪寻底势，反覆呈现一浪低于一浪，就要有耐性观察市底，理想近20,800至21,000通过考验成功触底。即市反弹，恒指目前的21,600至21,800裂口区，相信又遇不少阻力。

末日博士麦嘉华近周接受采访时警告称，“他愈来愈强烈地感觉到，市场将很快陷入恐慌。”他一向为末日论大师，或不应太上心。但技术派大师Tom DeMark本周接受CNBC提到美股短线走势关键，目前形势如1929年，若跌势还未企稳，标普500指数有机会质到落1,100，较1月15日的1,848高位挫40%。周三晚标普500指还造1,751，睇完此个提示，都几惊！面对股价一路低走，PE、PB愈炒愈低，如恒指现水准预测PE为9.5倍，国指预测PE为6.3倍，主观一定是望有长线投资者趁低捞。股市始终不是单纯以基本面支配，还要结合流动资金面及人心面，近月新兴市场又脚软、美股又跌情况下，人心始终差些，加上联储局又加快收水，流动资金面亦呈负面影响，港股所受压力可想而知。技术上，恒指现报21,423，目前之关键支持区约20,800至21,000，不宜大失。至于国指现报9,537，不宜大失9,000点水准。

早前大市窄幅上落，炒股不炒市，博大雾又陆续现真身。阿里巴巴否认借壳，中信21世纪 即急插，昨收市更跌24%至2.61港元。马年市又不似有条件大升，个股也常藏炸弹，不爆还好，一爆逃不了！一般在弱势市之中，也建议留意防守股份，但自去年联储局落实收水之后，息率趋升的预期又打压了一些传统高息股份，或资产型丰厚股份，如地产股。香港地产股大股东个个身家丰厚，回购增持话咁容易，但始终时不与我，如恒隆集团 主动报料公布，公司透过其全资附属公司，由去年6月5日起至今年2月5日期间，在香港公开市场以总现金代价约25.45亿港元购买合共近1.01亿股恒隆地产 股份，相当于恒隆地产全部已发行股本约2.25%，及每股平均价25.2港元，若于去年6月就跟公司增持，当时恒隆地产为近27.5港元，但现价21.6港元，增持不能够保证即时有回报。(B03)

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移动支付俏，黑马选高阳/ 余少文

A股复市前夕，国企指数反弹及在9,500点水平整固，今年黑马行业是移动支付，去年第三方移动支付交易规模急升7倍，概念股应该未升完。上证综合指数过去6个新春黄金周后首个交易日，有5日下跌，相信今日凶多吉少。对于昨日反弹67点或0.7%，收报9,537点的国企指数而言，成交额降至106亿港元。反弹成交缩兼A股势危，中资股今日可能要捱打。而红筹指数升45点或1.1%，收报4,090点，成交额51亿港元。

电子商务是客户透过互联网网络进行商务活动，移动电子商务则基于移动通讯网络，通过手机、平板电脑等进行的电子商务活动，较电脑更为灵活。艾瑞网和Wind资讯资料显示，去年第三方互联网支付额高达5.37万亿人民币，按年增长47%；而第三方移动支付额则为1.2万亿人民币，按年增长7倍，显示移动支付占电子商务的比重愈来愈大。根据艾瑞报告，预期今年第三方移动支付可以增长1.4倍至2.9万亿人民币，到2017年可以达到近12万亿人民币，即未来4年，每年平均增长77%，难怪支付概念股去年出现火爆走势。去年底才撑移动支付行业，是因为第三方移动支付在去年下半年才出现急速增长，资料显示移动支付规模去年第三、四季分别为2,965亿和7,453亿人民币，第四季已占去全年的61%比重，可以预期这市场今年会井喷。

高阳科技 是黑马，是因为真正受惠支付热潮，高阳旗下高阳通联跟中国移动 合作，搭建全球最大的手机钱包业务平台，为中移动全网手机钱包平台运营支撑伙伴，提全方位的运营支撑服务，也是高阳当年获基金入股，股价在09年由1港元水准升至6港元的原因之一，可惜相关业务当时只是刚起步，股价最后打回原形。随着3G普及，以及速度更快的4G开始投入服务，中移动去年积极扩大3G客户群，去年3G新增客户比重达56%，尤其12月受惠4G出台，当月上客量比重高达71%，目前3G和4G合计客户达1.04亿，有助其发展移动支付业务。而第三季资料显示，中移动的移动支付平台覆盖全国29个省、352个缴费城市，全年交易额1,300亿人民币，只占去年第三方移动支付比例逾10%，负责中移动支付业务的中移电子商务公司的总经理范金桥希望，用3至5年时间做到1万亿以上的交易规模，反映中移动的支付业务有上升空间，高阳会受惠。(B03)