港报社评：乡事派组党参选自保，立会细碎管治更艰难--明报2月7日

乡议局筹组政党，相关人等说势在必行。乡事力量在香港政治板块，本来就是不可忽略的一部分，他们若从寄人篱下改为自立门户，竞逐新界地区的政治权力，极可能改写区内政治版图，建制阵营会重新组合。

今次乡议局组党谋求更多权力，据知与近年政府多项政策，乡事成员虽然说并非不满政府处理手法，但是抱怨不能永远为他人“抬轿”，却得不到相应回报；更有乡事成员认为，乡议局组党，乡民的声音才会被重视。

乡议局改变策略，筹谋拥权自重和自保，应予鼓励和支持，因为他们终于醒悟，权力操诸在我才有谈判筹码。

基于乡事成员披甲上阵参选，政治板块将重新切割，政治版图也会出现一些变化，例如： （1）由于过去乡事派未积极派员参选，不少成员外流谋发展，若外流乡事派都响应号召，则其他党派（建制阵营）的人事，就会有变动。 （2）若建制阵营未能开拓更多票源，则乡事派参选之后，客观上会分薄建制派票源，不单民建联受影响，连得到乡事派支持而当选的自由党田北俊，若再寻求连任，选情也会出现变数。

总的而言，基于立法会地区直选的比例代表制，政治组合为了取得议席，有更多“裂变”的可能性肯定多过出现“统合”的可能性。所以，若比例代表制不变，立法会的组成将无可避免愈趋细碎化。

从乡议局也组党参选，政府将要面对更四分五裂的立法会，管治困局将更加严峻。有识之士认为，政改只搞选举办法，不可能突破管治困局，必须大刀阔斧调校政治体制，组织与运作都符合香港现实需要，管治才有望踏上正轨。(A02)