港报社评：占船索偿，多此一举--星岛日报2月7日

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
数百名在越南下龙湾无法按照原定行程登岸游览的旅客，回港后一度拒绝下船，僵持大半天，以争取船公司和旅行社赔偿。采取近乎“占领”邮轮的手法来索偿，阻碍对方做生意，却不值得鼓励，也不明智。事件既已引起广泛注意，旅客离船都可以利用香港众多索偿途径和机制，与对方周旋。
这次邮轮之旅经海南三亚、越南岘港，以有“海上桂林”美誉的下龙湾作为重点。岂料到了下龙湾，却无法按照原定行程登岸，成为此行反高潮，船公司解释是当地发生沉船阻塞航道。香港旅行团不乏出现无法控制的因素而调整或取消行程，通常旅客事后可以向旅行社争取到赔偿或者“心意费”，不必大吵大闹和诉诸激烈行动。
旅客“占领”邮轮愈久，不但愈来愈辛苦，而且得到外界同情愈来愈少，还要冒法律风险。要是船公司翻脸，透过法律途径追讨占船者导致的生意损失，包括无法如期开船的额外停泊费、下一批旅客无法如期开行的损失赔偿，占船者恐得不偿失。
旅行社为保商誉，应该倾向合情合理解决事件，如果争持不下，会有旅游业议会斡旋，如果旅客认为斡旋结果不公道，大可透过小额钱债审裁处追讨，占船行动根本多此一举。
船公司和旅行社未能迅速解决事件，处理手法有不足之处。幸而旅客在深夜终于答应离船，但是香港旅客形象已经受损。香港要发展邮轮母港，在高消费邮轮业务大展拳脚，带动经济和促进就业，不应让“旅霸”之风滋长，削弱船公司辟线在港上客的意欲。(A04)
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT