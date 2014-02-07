港报社评：占船索偿，多此一举--星岛日报2月7日

数百名在越南下龙湾无法按照原定行程登岸游览的旅客，回港后一度拒绝下船，僵持大半天，以争取船公司和旅行社赔偿。采取近乎“占领”邮轮的手法来索偿，阻碍对方做生意，却不值得鼓励，也不明智。事件既已引起广泛注意，旅客离船都可以利用香港众多索偿途径和机制，与对方周旋。

这次邮轮之旅经海南三亚、越南岘港，以有“海上桂林”美誉的下龙湾作为重点。岂料到了下龙湾，却无法按照原定行程登岸，成为此行反高潮，船公司解释是当地发生沉船阻塞航道。香港旅行团不乏出现无法控制的因素而调整或取消行程，通常旅客事后可以向旅行社争取到赔偿或者“心意费”，不必大吵大闹和诉诸激烈行动。

旅客“占领”邮轮愈久，不但愈来愈辛苦，而且得到外界同情愈来愈少，还要冒法律风险。要是船公司翻脸，透过法律途径追讨占船者导致的生意损失，包括无法如期开船的额外停泊费、下一批旅客无法如期开行的损失赔偿，占船者恐得不偿失。

旅行社为保商誉，应该倾向合情合理解决事件，如果争持不下，会有旅游业议会斡旋，如果旅客认为斡旋结果不公道，大可透过小额钱债审裁处追讨，占船行动根本多此一举。

船公司和旅行社未能迅速解决事件，处理手法有不足之处。幸而旅客在深夜终于答应离船，但是香港旅客形象已经受损。香港要发展邮轮母港，在高消费邮轮业务大展拳脚，带动经济和促进就业，不应让“旅霸”之风滋长，削弱船公司辟线在港上客的意欲。(A04)