中国经济：除夕初一500万微信用户抢红包，腾讯和银行从容应对--报载

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透上海2月7日 - 中国互联网巨头腾讯 新开发的微信红包成为春节期间的新热点。据腾讯方面统计，除夕（1月30日）到大年初一（1月31日）下午4点，参与抢红包的用户超过500万，领取到的红包总计超过2,000万个，平均每分钟超过9,000个红包被领取。
而除夕夜参与微信红包的最高峰出现在零点时分，瞬间峰值达到每分钟2.5万个红包被用户“拆开”。证券时报周五报导指出，微信红包涉及的两方面--运营方腾讯财付通及转帐涉及的银行方面，均未感觉到太大压力。
一个完整的微信“红包”活动流程至少涉及两方：财付通在微信后方实现充值的功能，用户领取红包后提现到银行卡的功能；而用户绑定的银行卡所属的银行则担任着资金支付以及收取的角色。 报导引述一位财付通内部人士称，根本无需担心财付通的系统不负重荷，因为财付通的支付系统能够持续扩容，且技术团队考虑到红包的因素而提早做准备，更重要的是，财付通和银行支付系统对接，做的是批量交易，所以也不存在频繁发送交易指令的问题。 至于银行方面，一位股份制银行电子银行部高级经理称，虽然微信红包在除夕夜间发出很多交易指令，但显然并未达到“双十一”（11月11日）购物节那样的集中交易洪峰，银行的系统足以应对。
“相对于双十一，微信红包的支付交易毕竟比较分散，不会集中在一个时间点爆发，而且各家银行斥巨资打造的网银支付系统没有外界想象的那么脆弱。”上述银行人士称。
微信的红包功能将大大推动微信支付用户数的增长，以撼动阿里巴巴集团 旗下支付宝在移动支付领域的统治地位。腾讯方面在节前表示，对于有些领到红包但不愿绑定银行卡提现的微信用户，微信将尽快推出无需绑卡也能提现的功能。
受微信红包大火的推动，腾讯股票在春节前已连续上涨，1月30日其股价曾至历史新高545港元。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT