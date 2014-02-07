港报社评：一二手楼溢价烫平，今年楼市加速调整--信报2月7日

土地注册处前天公布一月份物业交易数据，当月所有种类楼宇买卖合约共5800余份，按年减少近30%，其中住宅楼宇买卖合约总值较去年同期萎缩逾20%，交投持续淡静。昨天有物业代理预期，今年楼价将下挫5%至10%。由于去年第四季一手住宅物业较二手楼的溢价，已收缩到只有0.2%，令二手楼降价添压力，从而也加剧今年整体楼市调整的速度和幅度。

政府2012年推出“买家印花税”，把内地买家摒出市场，按目前市势反映，这是连串“辣招”中最具成效的一招。

内地客来港买楼，由于受到市场讯息不足的限制，多以新盘为投资对象。因此，当内地买家因加税而却步，一手楼需求应声锐降，由需求推高新盘“溢价”的空间也告不断萎缩。

如今发展商大手笔向买家提供税务优惠或回赠，一手盘与二手单位“溢价”之差，几乎烫平。

整体来说，二手楼价最终下跌形成足够的调整压力，有可能打破过去交易“量跌价升”、楼价“横行”的胶着局面。

但必须指出，成交量萎缩、物业在市场上的流转速度减慢，由此触发的市场调整，推动楼价下跌，是以市场丧失效率为代价，此扭曲现象对楼市长远健康发展相当不利。

目前，美国联邦储备局已启动退市，低息环境对物业市场的利好边际作用逐步递减，相信有助冷却楼市旺盛的需求。

特区政府无疑也须因应形势变化，修正以加税压抑需求的偏颇手段，即使不撤销所有“辣招”，也可考虑分段进行，例如先取消向购买第二套物业的香港居民所征收的双倍印花税，逐步让市场恢复及能够进行自主性的健康调整。(A02)