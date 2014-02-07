港报社评：守护家园 反对“占中”--文汇报2月7日

新界乡议局主席刘皇发昨日在该局的新春团拜上强调，落实普选须建基于坚实的法理规范和依据，有规有矩，乡议局强烈反对“玉石俱焚”、提早“占中”等挑衅言论，对于将来可能出现的激进行动，绝不会袖手旁观。依法落实普选，反对“占中”搞事，这表达了所有希望香港好的市民心声。

特区政府展开政改谘询逾两个月，香港社会各界均认同政改须依法办事。只有在法治轨道上求同存异，政改的讨论才有基础，社会方可真正凝聚共识。正如刘皇发所说，基本法及人大有关决定，就是实行2017年普选特首的“规”和“矩”，倘舍弃这些规矩不用，无中生有或节外生枝，那就是要动摇和违背普选的法理基础，令本来就快愿望成真的普选，变成“空中楼阁”。

乡议局对“占中”等影响社会安宁、损害香港经济发展的激进行动，表示“绝不会袖手旁观”，道出了所有热爱自己家园的香港市民的心声。反对派鼓吹和策动的“占中”，其恶果将是瘫痪中环，损害香港营商环境和竞争力，冲击法治，扰乱正常社会秩序，损害香港核心价值，令香港难以管治。法治不仅是香港多年来赖以成功的基石，也是香港市民普遍认同的主流价值。历史清楚表明，法治在香港经济腾飞、走向世界、发展成为国际大都市的历程中，具有重要意义。香港的法治环境有目共睹，名列世界前茅，值得每一位港人自豪和倍加珍惜。守护香港、守护法治，维护香港的长期繁荣稳定，就必须依法落实普选，反对“占领中环”行动。(A04)