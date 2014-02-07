《焦点》通用汽车第四季获利不如预期，分析师或将调降今年财测

通用汽车高层周四亦指出，在其核心市场北美以外的地区面临压力。

财务长Chuck Stevens表示，中国市场的竞争变得更加激烈，但打算通过推出新车型来抵消在该市场的价格压力，争取保持9%的利润率。

他说，中国以外的国际市场也面临压力，其中包括东南亚和中东的一些国家，以及印度和澳洲。

Stevens警告称，南美市场最近几周严重恶化，但并未改变通用对于今年在该市场获利提高的展望。

通用高层表示，重组措施从明年开始将见到成效，未来几年北美利润率将会上升。

RBC Capital Markets的分析师Joseph Spak在研究报告中表示，通用汽车在北美市场的优势，应该在第二季真正发威，他认为第二季对于通用来说“生死攸关”。

通用汽车获利图表：link.reuters.com/haq66v

**重组影响**

财务长Stevens表示，获利之所以未能达到预期，是因为分析师未能充分考虑到关闭德国波鸿(Bochum)的工厂而产生的相关重组费用，以及税率较预期更高这些因素。

第四季净利升至9.13亿美元，每股盈余为0.57美元；上年同期分别为8.92亿美元和0.54美元。营收增加3%至405亿美元，低于分析师预期的410.8亿美元。

在北美市场的营业利润为18.8亿美元，高于上年同期的11.4亿，但低于路透调查的分析师所预测的20.4亿。

Buckingham Research的分析师Joseph Amaturo表示，通用汽车股票已经消化了那些负面因素，投资者应该逢低“积极买入”，因为重新设计的皮卡(pickup)将在2014年下半年及2015全年大幅提升获利。

包括中国在内的国际业务，获利为2.08亿美元，低于上年同期的6.76亿美元，分析师先前预期获利为3.1亿美元。中国以外的国际业务亏损2亿美元。

但Michaeli担心中国市场也在走弱，在该市场的利润率从第三季的9.4%降至7.6%。中国是全球最大汽车市场。

在欧洲市场的亏损缩减逾一半至3.45亿美元，小于分析师预期的3.99亿美元。Stevens坚持公司2015年在欧洲市场实现损益两平的目标。

但Stifel的分析师James Albertine认为，与通用汽车所暗示的情形相比，整顿欧洲业务可能耗时更长、代价更高、风险更大。

通用汽车全年净利约为38亿美元，2012年约为49亿美元。营收增长2%至1,554亿美元。(完)