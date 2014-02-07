《香港报摘》--其他报纸重要消息2月7日

*明报：

--香港地产界富商增持其公司股份，股价却持续下滑，新地 、恒隆地产 、恒基地产 以及信和置业 同于近日创一年新低，反观李嘉诚在过去10个月都未出手增持长实 的股份。

--服务连锁零售商I.T 公布即日起委任前嘉华国际 财务董事曾庆洪为财务总裁。

*星岛日报：

--自去年一手新例生效大量新盘积压，今年的住宅推盘量料突破二万伙水平，按年反弹18%，为自2003年以来新高。

--和黄 发言人否认公司旗下屈臣氏总部迁往英国。另据消息人士指，和黄并无就屈臣氏主席一职，与英国前贸易大臣戴维斯或汇控 前主席庞约翰进行接触。

*苹果日报：

--市场消息称，中国拍卖行保利文化计划在本月第三周进行路演，3月初挂牌上市。

--恒生银行 报告称，预期本月底公布的新一年度香港财政预算案可能会减少一次性纾困措施，使财政刺激方案之规模将由本年度的330亿港元，缩减至下年度的50-70亿港元。

*东方日报：

--为抗衡互联网金融发展带来冲击，中国工行 即将展开架构重组，包括增设渠道管理部，未来兼管电子银行；另一方面，工行浙江分行与工银瑞信近日推出货币基金。

--法国电讯解决方案商阿尔卡特Alcatel-Lucent SA 获中国国新控股旗下的中国华信（China Huaxin）提出收购旗下电讯设备等业务，作价2.68亿欧元。

*文汇报：

--渣打 企业银行行政总裁李亦思（Mike Rees）撰文表示，新兴市场劳动人口增长庞大，将于未来数十年影响全球经济，当前最急切的工作是提升生产力及工作质素，以解决就业及所需技能的问题。

*大公报：

--液晶显示器及电子产品生产商信利国际 1月综合营业净额约为15.31亿港元，按年增加24.5%。

--国泰君安 预期去年度纯利录得明显增长，主要受买卖及经纪业务、贷款及融资业务及投资业务之强劲增长带动。（完）

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