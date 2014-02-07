国际油市：燃油需求支撑美国原油守在98美元附近，等待美就业报告

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
美国上周初请失业金人数降幅超越预期，擦亮劳动力市场及整体经济前景，也有助于石油市场。不过周四其他数据显示美国出口大降。
市场目前静候美国非农就业数据，以判断经济力道及其对美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债的可能影响。
冬季风暴周三再次袭击美国，导致逾一百万家庭和企业断电，造成道路和机场交通混乱，并提升了对取暖燃料的需求。这也支撑美国原油价格。
炼油厂即将进入维修养护季的消息令美国原油承压。Citgo Petroleum 周三开始关停两个炼厂，以按计划进行为期35天的维修养护。
地缘政治方面，联合国核观察机构希望周六在谈判中说服伊朗，最终开始处理长期搁置的核武器疑问。此举将检验伊朗在新任总统治下，与西方关系是否真正开始解冻。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/朱晓军；审校 张若琪/隋芬)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT