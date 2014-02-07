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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 09:28 BJT

国际油市：燃油需求支撑美国原油守在98美元附近，等待美就业报告

美国上周初请失业金人数降幅超越预期，擦亮劳动力市场及整体经济前景，也有助于石油市场。不过周四其他数据显示美国出口大降。

市场目前静候美国非农就业数据，以判断经济力道及其对美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债的可能影响。

冬季风暴周三再次袭击美国，导致逾一百万家庭和企业断电，造成道路和机场交通混乱，并提升了对取暖燃料的需求。这也支撑美国原油价格。

炼油厂即将进入维修养护季的消息令美国原油承压。Citgo Petroleum 周三开始关停两个炼厂，以按计划进行为期35天的维修养护。

地缘政治方面，联合国核观察机构希望周六在谈判中说服伊朗，最终开始处理长期搁置的核武器疑问。此举将检验伊朗在新任总统治下，与西方关系是否真正开始解冻。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/朱晓军；审校 张若琪/隋芬)
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