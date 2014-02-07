《焦点》航运业五年景气滑坡告终，2016年前景气看俏

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
一艘载重吨18万吨的海岬型铁矿石运输船价格最高时卖到约1亿美元，付出这样高价的买家需要日均运费达到44,000-45,000美元才能损益平衡，这仍高于当前的费率。根据Clarkson Research，类似的海岬型船只价格已经跌至约5,600万美元。
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**注意指数变化**
波罗的海乾散货运指数 在过去一个月已跌去一半，2月5日报1,086点。该指数通常会在中国春节假期前下滑。
泰国乾散货运船东Precious Shipping总经理Khalid Hashim说，运费料将在2月和3月随着船只租赁活动升温而反弹。
“我们对市场的解读是，航运业景气向上的循环将持续到2016年初期或中期，然后才会开始下滑。”Hashim对路透说，不过这还得视新增乾散货运船只的数量而定。
巴克莱和Jefferies的分析师预估，波罗的海乾散货运指数今年平均将介于1,400-1,600点；去年平均为1,060点。该指数在2008年年中时一度突破11,500点。(完)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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