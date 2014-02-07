中俄能源：Rosneft今年将向中国增加900万吨原油出口

Rosneft计划进一步增加对中国的供油，且已与中石化签署备忘录，未来10年拟向后者供应1,000万吨石油。

Rosneft发言人表示，该公司仍在和中石化就最终的供油协议进行磋商。

“目前双方还在继续讨论供应条件的调整。签约前说什么可能的供应路线还太早。”他说。

Rosneft也一直在考虑与CNPC共同开发俄罗斯庞大的海上油气资源。

Sechin周四告诉记者，Rosneft和CNPC正就CNPC参与开发北极圈和远东储备的“新提案”进行磋商。(完) (编译 石冠兰/戴素萍/张若琪 审校 王洋)