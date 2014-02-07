中国数据：1月汇丰中国服务业PMI降至50.7，创近两年半来新低

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透北京2月7日 - 汇丰中国1月服务业PMI降至近两年半来新低，受新业务扩张步伐放缓及国内外需求疲弱拖累。这与稍早公布的官方非制造业PMI回落趋势一致，显示全球第二大经济体的经济增长步伐仍在放慢。
汇丰(HSBC)/Markit周五联合公布，中国1月服务业采购经理人指数(PMI) 为50.7，为2011年8月以来最低位，去年12月为50.9。
汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌分析称，1月服务业扩张步代放慢，缘于制造业增长放缓以及中国抑制政府消费的举措。不过经济活动总体平稳，且中国致力于通过改革扩大服务业开放，预计未来几个月服务业增长会有所改善。
中国国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会周一公布，2014年1月中国非制造业商务活动指数为53.4，比上月回落1.2个百分点。已是连续第三个月回落，显示需求回落，经济回升动能持续放缓，但整体运行态势仍保持着平稳。
中国1月官方制造业采购经理人指数(PMI) 降至六个月低点，显示制造业继续保持增长态势，但受春节因素影响扩张势头有所放缓。 (完) (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT