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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 09:29 BJT

《汇市简讯》澳元/美元上探0.8980遇阻后快速回落

0111 GMT

* 澳元/美元从0.8973高点跌至隔夜低点下方

* 0.8980上方卖家缺少耐心，今晚将出炉美国就业报告

* 澳元/美元料跌至0.8925，昨日0.8910水平为下一支撑区

* 部分人称澳元下跌归因于亚洲盘中澳元/日圆卖家(完)

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