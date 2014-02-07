全球外汇市场2月7日主要消息

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
(除特别说明外，均为GMT时间)
-- - 日本财务大臣麻生太郎及经济财政大臣甘利明在内阁会后召开记者会
0500 - 日本12月领先指标和同时指标
0600 - INPEX 公布季报
0700 - 德国12月经季节调整的进出口与贸易收支
0745 - 法国12月预算收支
0745 - 法国12月贸易收支
0815 - 瑞士12月零售销售
0930 - 英国12月工业生产与制造业产出
0930 - 英国12月贸易收支
1000 - 欧洲央行执委会成员莫尔许发表演说
1030 - 希腊央行总裁普罗沃普洛斯发表演说，主题为“希腊金融危机：从摆脱危机到复苏”
1100 - 德国12月工业生产
1300 - 爱尔兰财长Michael Noonan讲话
1330 - 美国1月非农就业报告
1330 - 加拿大1月就业报告
1530 - 美国1月31日当周ECRI经济领先指标
2000 - 美国12月消费者信贷
2025 - 加拿大央行副总裁麦克勒姆发表讲话
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张明钧)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT