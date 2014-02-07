金属期市：铜价有望录得六周来最大单周升幅，受益于经济增长希望

美国上周初请失业金人数下滑程度超越预期，擦亮劳动力市场及整体经济前景。

对于美国零售商而言，1月为多年来竞争最为激烈的假日销售季划上了一个艰难的句号。

在主要矿商对于并购迟疑胆怯之际，加拿大Teck Resources和波兰的KGHM Polska Miedz SA这两大公司上周却明确表示，仍热衷于在高质量的早期项目上与小企业展开合作。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金