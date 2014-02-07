欧洲个股：标致重申董事会支持和中国东风汽车谈判

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透巴黎2月6日 - 法国PSA标致雪铁龙 周四表示，董事会支持执行长Philippe Varin继续同中国东风汽车 展开结盟谈判。
标致雪铁龙董事会再度声明支持增资以及向法国政府和东风汽车出售股权。此前有报导称，标致家族对于协议草案存在分歧。
标致雪铁龙在一份声明中表示，在周三的会议后，标致董事“表示完全支持管理层提交的计划，并授权其继续谈判。预计董事会将在2月18日批准该计划。”
欧洲汽车市场长达六年的低迷，让标致饱受打击。该公司急需新资本来保持竞争力，同时也在寻求同东风汽车进行谈判，深化双方的合作关系。
双方的谈判已经进行了几个月，双方有意将合作拓展到其他亚洲国家。标致计划发行30亿欧元(41亿美元)新股，用来支持扩大合作，东风汽车和法国政府将认购相当的规模。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT