台湾汇市：台币盘初实质交易陷入整理，静待非农就业数据

路透台北2月7日 - 台币兑美元 周五早盘实质交易陷于整理。交易员称，虽有韩元等新兴市场货币走扬的带动，不过进口商与本地银行则趁机买汇，外资动向则不明显，令台币走势缺乏方向。

汇银人士指出，昨日央行喊话要近日大卖台股的外资，在进场买股票与汇出之间做出选择。惟早盘外资动向并不明确，可能与今晚要公布非农就业数据先行观望有关。今日实质交易区暂看在30.270-30.300。

“ (外资)还没完全出去，要等非农数据。”一位本地银行交易员说。

他认为，股市这两天反弹的力道主要来自本地买盘，外资还是净卖超格局，若今日还是没有转卖为买，下午台币走势可能会偏弱。

经济日报今日报导，外资连三个交易日卖超台股近800亿台币，引起中央银行强烈关注。据了解，央行这二天已主动向外资询问，表达“不进场买股，得立即汇出”的立场；外资则多回应将换股操作，继续投资台股。对于外资的说法，央行强调，仍将持续监控热钱动态。

早盘台币兑美元的实质成交区间在30.280-30.300，上日台币实质交易区间主要在30.259-30.310。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月远汇报价 早盘在30.242/258左右，上日纽约盘收在30.255。

交易员观察市场最新动态：

* 韩元走扬，但台币陷入整理。

* 外资动向不明显，与非农数据将公布有关。

* 股市持续反弹，买股力道应来自本地资金。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.270-30.300

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