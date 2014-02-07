台湾汇市：台币盘初实质交易陷入整理，静待非农就业数据

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透台北2月7日 - 台币兑美元 周五早盘实质交易陷于整理。交易员称，虽有韩元等新兴市场货币走扬的带动，不过进口商与本地银行则趁机买汇，外资动向则不明显，令台币走势缺乏方向。
汇银人士指出，昨日央行喊话要近日大卖台股的外资，在进场买股票与汇出之间做出选择。惟早盘外资动向并不明确，可能与今晚要公布非农就业数据先行观望有关。今日实质交易区暂看在30.270-30.300。
“ (外资)还没完全出去，要等非农数据。”一位本地银行交易员说。
他认为，股市这两天反弹的力道主要来自本地买盘，外资还是净卖超格局，若今日还是没有转卖为买，下午台币走势可能会偏弱。
经济日报今日报导，外资连三个交易日卖超台股近800亿台币，引起中央银行强烈关注。据了解，央行这二天已主动向外资询问，表达“不进场买股，得立即汇出”的立场；外资则多回应将换股操作，继续投资台股。对于外资的说法，央行强调，仍将持续监控热钱动态。
早盘台币兑美元的实质成交区间在30.280-30.300，上日台币实质交易区间主要在30.259-30.310。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月远汇报价 早盘在30.242/258左右，上日纽约盘收在30.255。
交易员观察市场最新动态：
* 韩元走扬，但台币陷入整理。
* 外资动向不明显，与非农数据将公布有关。
* 股市持续反弹，买股力道应来自本地资金。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.270-30.300
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT