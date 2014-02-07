芝加哥期市：美国小麦可望创逾四个月单周最大涨幅，因天寒支撑价格

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
加拿大谷物运输方面的问题支撑明尼阿波里斯的春小麦期货，并推动CBOT燕麦价格八年来首次超过玉米。
美国农业部公布，一周美国大豆出口销售规模在交易商预期的高端，只有少数几单取消。
最近几周，市场仍担心主要买家中国可能取消部分美国大豆订单或将转向南美进口。但迄今为止，尚未真正出现大范围订单取消。
美国政府周四公布数据显示，因就转基因问题的争议仍未得到解决，中国进口商本周取消了四批美国玉米船货，上周有一批船货已转运越南。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 582.00 1.25 +0.22% -0.43% 580.12 60
CBOT玉米 442.00 -1.00 -0.23% +0.06% 428.94 67
CBOT大豆 1324.25 -1.50 -0.11% +0.84% 1292.51 68
CBOT稻米 $15.39 $0.01 +0.03% +0.20% $15.46 47
美国原油 $97.80 -$0.04 -0.04% +0.43% $95.87 56
汇率
欧元/美元 $1.359 $0.011 +0.79% +0.27%
美元/澳元 0.893 0.018 +2.00% +1.57% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/李爽 审校 张明钧/孙茉莉)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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