修正-《热点透视》索尼顺势而为剥离不良资产

(更正：正文第二段译文有误，“应收”应为“营收”)

撰稿 Una Galani；编译 朱晓军

路透香港2月6日 - 索尼 也加入了日本企业打破禁忌的潮流。处于困境之中的索尼正准备向国内一家并购基金出售每况愈下的Vaio个人电脑业务，并将剥离其亏损的电视部门。社长兼CEO平井一夫发出了明确的信号：索尼愿意收缩业务以实现复兴。

日本企业一直以来不情愿剥离表现不佳的业务。但是这一局面正在发生改变：Panasonic 去年将医疗保健业务出售给KKR 。虽然索尼出售个人电脑业务的最终条款还在磋商中，但平井一夫为本将关停的业务找到买家这点也值得赞赏。在截止2013年3月的财年中，Vaio电脑为集团贡献7%的营收。该电脑过于高端，无法吸引企业客户，但是又不具备和苹果 竞争的规模。因此，在遭遇移动设备快速分食的个人电脑市场上，索尼也仅仅占到2%的微薄份额。根据国际数据公司(IDC)资料，全球个人电脑出货量在2013年同比下滑10%。

在营收中占比逾10%的电视部门是索尼第二大问题业务。截止12月的季度中，该部分业务亏损50亿日圆(5,000万美元)，料将连续十年亏损。平井一夫决定将其剥离成为独立的全资子公司，这让投资者预期索尼可能最终准备好了摆脱这部分业务。

本次重组将在两年后帮助索尼削减1,000亿日圆年度固定成本，并减少5,000名员工。这样，尽管截止3月的财年前景黯淡，但痛苦一定程度上有所缓解。索尼目前预计将出现1,100亿日圆净亏损，而非稍早预估的获利300亿日圆。该公司还把对智能手机的销售预估从4,200万部下调到4,000万部。智能手机是该公司近期的亮点之一。