《KALETSKY专栏》金融市场此波焦虑背后的真相

让我们看看对近来市场惊人震荡的最后一个可能解释。

全球金融市场从大涨突然转向至惴惴不安，或许主要的原因是美国经济数据恶化，而这一切是从美国1月10日公布意外疲弱的就业报告开始。

分析师认为这个报告不能算是偏离正轨，因为美国天气异常寒冷。而该报告的确与多数其他数据不一致，像是上周的国内生产总值(GDP)数据就显示美国第四季经济成长强劲，尽管政府暂时关闭。民间领域则以5.1%的荣景增速扩张。

对于这些分歧的讯息，许多投资者选择了异常疲弱的就业数据，虽然鲜有人认为该数据正确无误。

但这应该并不令人意外。金融市场除了受到投资人本身的看法推动，也取决于投资人怎么看待其他投资人的看法。

诚如我常在专栏里所言，自2009年中以来美国月度就业报告大致已决定了全球金融市场的走向。在2008年雷曼兄弟危机以后，投资人似乎就是不准备相信全球经济有所复苏，除非他们能够见到美国就业强劲成长的证据。

因此，良好的美国就业数据可能是金融信心重振与否的重要条件，不仅对华尔街来说是如此，对伊斯坦堡、莫斯科和圣保罗亦然。