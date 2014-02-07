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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 10:30 BJT

日本股市：日经受美股上涨激励跳升2%，市场乐观等待美国就业数据

“投资人逐渐认为美国12月就业数据疲弱只是暂时的，而且由于日本市场表现落后其他市场，外资正在重新买进日股，”Nissay Asset Management分析师Isao Kubo说。

东证股价指数 上涨1.4%至1,178.68点。

索尼 股价跳涨5.1%至一年半高点，是成交额第三大个股。索尼周四宣布出售其Vaio个人电脑部门。

出口股获得提振，因日圆兑美元 交投在约102.00日圆，从周二创下的11周高位100.76走软。

佳能 大涨3%，本田汽车 和夏普 涨幅分别为1.8%和3.9%。(完)
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