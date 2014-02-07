台湾债市：主要公债殖利率早盘横向整理，美非农数据公布前买气不弱

路透台北2月7日 - 台湾主要公债殖利率周五早盘在区间整理，未随美债收益率走高。美国今晚将公布1月的非农就业岗位，市场预期数据不弱令美债殖利率走升，但台债交易员解读美债仍在区间内波动，五年债103/4 在发行前交易量缩横盘交投。

交易员指出，台债市场相较美债更为硬挺，主要因投资盘似较为积极，对第一季的投资需求同步展现在指标券及冷门券上，冷门券殖利率未反应流动性贴水，反而是〞流动性反贴水〞，压在低档区不见弹升。

〞买气很强，现在做多是荆棘密布，做空前途无望，结论还是选择做多还有一点希望，...殖利率弹上来就买。〞一位证券商交易员表示。

此外，今日10年新券103/6 正式开始发行前交易，开盘利率1.6520%符合市场预期，但殖利率未再进一步走高，盘间交投热络，上方买气显现，令殖利率早盘以1.65%为中心点窄幅交投。

交易员认为，由于103/6将有两次增额发行，总筹码预估达1,200亿台币，殖利率理应开高走高，以反应筹码增多，但发行前交易首日展现良好胃纳，后市须再观察买气能否持续。

美国公债收益率周四升至一周高位，因投资人为周五倍受关注的1月非农就业报告作准备。指标10年期公债 价格跌10/32，收益率报2.71%。

路透调查显示，美国1月新增非农就业岗位预计将自三年低位反弹，预计增加18.5万个；失业率料持稳在6.7%，有助于缓解投资者对经济大幅放缓的担忧情绪。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 五年公债103/4发行前交易：1.085-1.10%

* 10年公债103/6发行前交易：1.645-1.66%

本地时间10:19时最新报价：

* 五年公债103/4殖利率在发行前交易走低0.12基点至1.0933%

* 10年公债103/6殖利率发行前交易报1.6500%

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