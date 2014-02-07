中国外汇：2013年四季度资本和金融项目顺差4,963亿元人民币--外管局

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透北京2月7日 - 中国外汇管理局周五公布的初步数据显示，2013年四季度中国经常项目顺差3,054亿元人民币（折合498亿美元），资本和金融项目（含净误差与遗漏）顺差4,963亿元人民币（折合810亿美元）。
数据并显示，2013年中国国际收支经常项目顺差11,688亿元人民币（折合1,886亿美元），资本和金融项目顺差15,061亿元人民币（折合2,427亿美元），国际储备资产增加26,749亿元人民币（折合4,314亿美元）。
去年四季度，资本和金融项目下直接投资净流入3,621亿元人民币；国际储备资产增加8017亿元人民币（折合1308亿美元）。（完） (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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