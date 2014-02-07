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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 10:36 BJT

中国新债：国开行下周二将增发五期固息债，总额至多300亿元

路透上海2月7日 - 中国国家开发银行 周五公告称，将于下周二(11日)招标增发五期固息债(俗称“福娃债”)，总额不超过300亿元人民币。

刊登在中国债券信息网的公告显示，本次增发的为国开行今年第1-5期金融债，其中1/5/10年期采用荷兰式招标，3/7年期采用美国式招标。

上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

具体发行条款如下：

第1-5期增发债

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发行上限 均各为60亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：2月11日9:30-10:30

7/10年：2月11日9:30-11:10

招标方式 3/7年多重价格(美国式)招标；1/5/10年单一价格(荷兰式)招标

缴款日 2月13日

起息日 3/5/7年：1月14日

1/10年：1月20日

分销期 2月12日-2月13日

上市日 1/年：2月17日

3/5/7/10年：2月19日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第1-5期债此前招标情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --

(加权)

(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%

1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --

(加权)

1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --

(加权)

1/21增发中标收益率 5.0047% 5.6030% 5.7057% 5.7623% 5.8149%

(加权) (加权)

参看详情，可点选 here (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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