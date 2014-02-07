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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 10:45 BJT

澳新汇市：澳元守在近期高点附近，周线有望大涨

今日稍早，澳洲央行发布季度货币政策报告推动澳元短暂上升。该央行再次重申，可能在一段时期内维持利率稳定，因为刺激政策和澳元贬值有利于支撑经济。

美国周五稍晚将公布的1月非农就业报告存在很大的不确定性，因为12月报告疲弱、天气恶劣且一项实施很长时间的失业救济措施结束。

澳元到目前为止一直未能突破关键图表阻力位0.8988。下一道阻力位将是1月高点0.9087，初步支撑位则在0.8940。

澳元兑日圆、欧元和英镑也守住巨大涨幅。澳元兑日圆 交投于91.38日圆，本周迄今已上涨2日圆。

欧元兑澳元 在海外市场一度跌至三个月低点1.5016澳元，然后回升至1.5165。

新西兰元兑美元 整固近期涨幅，守在50日移动均值0.8240美元左右，略低于本地开盘水准，但远高于周一触及的五个月低位0.8052美元。

新西兰与澳洲数据强劲，以及投资者对新兴市场的信心趋于稳定，帮助提振新西兰元走势。(完)

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