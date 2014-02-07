澳新汇市：澳元守在近期高点附近，周线有望大涨

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
今日稍早，澳洲央行发布季度货币政策报告推动澳元短暂上升。该央行再次重申，可能在一段时期内维持利率稳定，因为刺激政策和澳元贬值有利于支撑经济。
美国周五稍晚将公布的1月非农就业报告存在很大的不确定性，因为12月报告疲弱、天气恶劣且一项实施很长时间的失业救济措施结束。
澳元到目前为止一直未能突破关键图表阻力位0.8988。下一道阻力位将是1月高点0.9087，初步支撑位则在0.8940。
澳元兑日圆、欧元和英镑也守住巨大涨幅。澳元兑日圆 交投于91.38日圆，本周迄今已上涨2日圆。
欧元兑澳元 在海外市场一度跌至三个月低点1.5016澳元，然后回升至1.5165。
新西兰元兑美元 整固近期涨幅，守在50日移动均值0.8240美元左右，略低于本地开盘水准，但远高于周一触及的五个月低位0.8052美元。
新西兰与澳洲数据强劲，以及投资者对新兴市场的信心趋于稳定，帮助提振新西兰元走势。(完)
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT