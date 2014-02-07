韩国汇市：韩元追随韩股走势上扬，静候美国非农就业报告

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
美国劳工部公布，上周经季节调整后初次请领失业金人数减少2万人至33.1万人。尽管该周数据对1月就业报告没有直接影响，但对就业市场而言仍是个好兆头。
但韩元升值受到抑制，因投资人在美国重要就业报告于稍晚出炉前持审慎态度。
“我们见到进口商有一些低接美元买需，”一位交易员表示，近期市场将陷于1,070-1,090的区间。
韩股综合股价指数 上涨0.3%至1,913.78点，部分因外资流入所推动。
3月三年期公债期货 持平周四收盘水准105.87，因投资人静候美国数据。
0215GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,075.8 1,079.0
日圆/韩元 10.5441/532 10.5630
韩国公债期货 * 105.87 105.87
韩国综合股价指数 1,913.78 1,907.89
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT