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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 10:37 BJT

韩国汇市：韩元追随韩股走势上扬，静候美国非农就业报告

美国劳工部公布，上周经季节调整后初次请领失业金人数减少2万人至33.1万人。尽管该周数据对1月就业报告没有直接影响，但对就业市场而言仍是个好兆头。

但韩元升值受到抑制，因投资人在美国重要就业报告于稍晚出炉前持审慎态度。

“我们见到进口商有一些低接美元买需，”一位交易员表示，近期市场将陷于1,070-1,090的区间。

韩股综合股价指数 上涨0.3%至1,913.78点，部分因外资流入所推动。

3月三年期公债期货 持平周四收盘水准105.87，因投资人静候美国数据。

0215GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,075.8 1,079.0

日圆/韩元 10.5441/532 10.5630

韩国公债期货 * 105.87 105.87

韩国综合股价指数 1,913.78 1,907.89

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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