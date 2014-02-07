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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 10:41 BJT

台湾股市：早盘随全球市场上扬，台积电及群创走高

路透台北2月7日 - 台湾股市周五上扬1%，台积电 等电子股随全球多数市场走高。

开盘约一小时后，加权股价指数 攀升84.19点，至8,395.20点；上日涨0.56%。

电子股 涨1.1%，台积电涨2%。台积电ADR 昨晚在纽约上涨3.2%。

群创光电 及友达 分别跳升3.5%及2.7%。

国票金 涨0.6%。当地报纸称该公司即将收购京城银行 ，后者股价下跌0.2%。 (完)
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