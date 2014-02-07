香港热股：中石化早盘初段曾跌逾3%，遭投行大幅调低目标价

路透香港2月7日 - 亚洲最大炼油商--中国石化 周五早盘初段曾跌逾3%，此前遭投行美银美林大幅调低目标价。

中石化今早曾低探5.74港元，为一个月低位。香港时间10:39，中石化报5.81港元，跌2.02%；大市恒生指数 则升0.87%。

美银美林的报告称，将中石化H股的投资评级由“中性”降至“落后大市”，目标价由7.2港元降至5港元，较现水平仍有14%下跌空间。

此次调整主要反映中国将会开放油品营销市场，对中石化获利造成打击。报告指出，中国进行成品油定价机制改革后，炼油行业利润率升至亚洲基准，但由于中国实行营销利润保证，上月中国本土汽油售价较新加坡高出15美元/桶，因此该行预期，未来的营销利润率将会下降，估计届2015年将由5美元/桶降接近日本和韩国的1.8-2.3美元/桶。

报告并称，预期中石化去年第四季净利184亿元人民币，按年下跌13%，按季跌16%，因油气价改的获益被营业业务溢利下滑所抵销。

美银美林同时发出衍生工具策略报告，建议投资者买入中石化认沽权证，出售中石油 认沽权证，因预期此前中石化跑赢中石油的情况将会扭转，未来数月中石化有可能跑输中石油的股份，因为中石化出售天然气管道予中石化冠德 的交易作价可能低于市价，而中石油第四季业绩优于同业。

香港时间10:38，中石油升1.35%，报7.53港元。（完）