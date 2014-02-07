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货币新闻 | 2014年 2月 7日 星期五 11:02 BJT

香港个股：谷歌购买联想集团价值7.5亿美元股份--联交所

路透香港2月7日 - 香港联交所资料显示，谷歌 于1月30日在场外买入了逾6.183亿股联想集团 股份，涉资7.5亿美元，这与此前联想公布以发行股份作为向谷歌支付收购摩托罗拉移动的部份对价相同。

联想集团于1月30日宣布以总代价29.1亿美元向谷歌收购摩托罗拉移动，收购价格中包括6.6亿美元现金以及7.5亿美元联想普通股，其余15亿美元为向谷歌发行的承兑票据，于交割日满三周年以现金支付。

联想当时未有公布发行股份的每股作价，据联交所权益披露资料显示，相关股份发行价为1.213美元。(完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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