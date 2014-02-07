香港个股：谷歌购买联想集团价值7.5亿美元股份--联交所

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透香港2月7日 - 香港联交所资料显示，谷歌 于1月30日在场外买入了逾6.183亿股联想集团 股份，涉资7.5亿美元，这与此前联想公布以发行股份作为向谷歌支付收购摩托罗拉移动的部份对价相同。
联想集团于1月30日宣布以总代价29.1亿美元向谷歌收购摩托罗拉移动，收购价格中包括6.6亿美元现金以及7.5亿美元联想普通股，其余15亿美元为向谷歌发行的承兑票据，于交割日满三周年以现金支付。
联想当时未有公布发行股份的每股作价，据联交所权益披露资料显示，相关股份发行价为1.213美元。(完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。