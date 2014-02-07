《分析》基金经理对美股下跌的新策略：你丢我捡

**指望市场反转**

当然，市场是否能迅速转向、足以表明这些押注有先见之明，还是未知数。标准普尔500指数周四跳涨1.24%，创今年以来单日最大百分比涨幅 。然而分析师称，美联储持续削减每月购债规模，加上股价在去年强升后已显得高企，或许使今年的涨势潜力受限。

尽管存在风险，另一些基金经理人正承接在新兴市场动荡市况中受创严重的个股。截至2月5日，新兴市场的动荡令指标MSCI明晟新兴市场指数 今年来累计重跌8.8%。

Thornburg价值基金(Thornburg Value Fund) 投资组合经理Connor Browne正拣选受新兴市场业务布局拖累的消费性个股。该档基金资产规模约10亿美元，过去52周上涨26%的成绩使其排名在大型成长基金中居前3%。

例如他近来增持Tupperware Brands 仓位，这支股票今年以来截至周三收盘累计挫跌19.7%。Browne表示，1950年代在美国大受欢迎的Tupperware，约65%的营收来自新兴市场。

“新兴市场的零售基础建设落后美国好几十年，对Tupperware的产品和直接销售模式有实际需求及价值。”他说。

虽然阿根廷和其他新兴市场近来币值重贬，打压了Tupperware股价，Browne估计，Tupperware在墨西哥和印尼的业务规模巨大且持续成长，未来12-18个月将拉抬股价。

管理RidgeWorth两档基金的Chris Guinther则认为，标普500指数如果跌到1,700点，也就是较目前约1,770点的水准还要下跌4%，他也不会觉得意外。不过他预计，美国就业市场的改善，年底前应能将股市推至纪录高点。

他一直利用市场下跌的机会增持“颠覆性”企业--谷歌 、Facebook 、运动品牌Under Armour Inc 和奢华零售品牌Michael Kors Holdings 等--自竞争对手攫取市占率的个股。他指出那些公司的大部分营收来自美国。

如果股市恢复跌势，Guinther表示他预计将进一步增持。