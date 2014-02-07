美国个股：苹果自公布第一季业绩以来已回购140亿美元股票--报导

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透2月6日 - 华尔街日报引述苹果 执行长库克(Tim Cook)的报导称，自公布令人失望的第一季业绩以来，该公司在过去两周已回购140亿美元股票。
库克在访谈中对该报表示，苹果在公布季度业绩的一天后，即1月28日股价重挫8%，令公司“感到意外”。
假日季iPhone销量不及预期，加之苹果的营收预估疲弱，令外界又开始担心中国需求下滑和全球市场低迷。
华尔街日报称，加上此波回购，过去12个月中苹果回购规模超过400亿美元；据库克称这创造了一家公司在同一时间跨度的股票回购纪录。
“这意味着我们把赌注押在苹果身上，意味着我们对于现在正在从事和将来计划从事的事情充满信心。我们不是说说而已，而是在以行动来证明，”库克对华尔街日报表示。
本次回购是苹果此前披露的600亿美元股票回购计划的一部分。
12月当季，苹果通过分红和回购向股东回馈了77亿美元。不计近期回购，整体资本回报计划规模已增至430亿美元。
库克告诉该报，苹果计划在3月或4月披露回购计划的最新进展。
路透无法立即联系到苹果对此置评。(完) (编译 石冠兰 审校 徐文焰)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月21日 - 英镑兑美元周五下滑，此前英国公布的零售销售数据逊于预期，但本周仍势将创11月来最大周度升幅，受助于本周英国首相特蕾莎梅决定要求提前举行大选。