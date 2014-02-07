《汇市简讯》美元指数技术指标发出中性信号，静候美国非农就业数据

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
0259 GMT
* 亚洲盘出现十字星，开盘跌0.18%，因欧洲央行总裁德拉吉讲话后欧元空头遭遇扎空
* 动能研究和20日波林格区间发出的信号呈中性--5、10和20日均线走势矛盾
* 形态显示美元指数料将进一步盘整，但非农就业数据有可能改变这一格局
* 美国时段交易区间两端80.72/81.23分别为首道支撑/阻力位
* 如欲查看技术图表，请点选(link.reuters.com/ces66v)(完)
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT