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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 11:18 BJT

《汇市简讯》美元指数技术指标发出中性信号，静候美国非农就业数据

0259 GMT

* 亚洲盘出现十字星，开盘跌0.18%，因欧洲央行总裁德拉吉讲话后欧元空头遭遇扎空

* 动能研究和20日波林格区间发出的信号呈中性--5、10和20日均线走势矛盾

* 形态显示美元指数料将进一步盘整，但非农就业数据有可能改变这一格局

* 美国时段交易区间两端80.72/81.23分别为首道支撑/阻力位

* 如欲查看技术图表，请点选(link.reuters.com/ces66v)(完)

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